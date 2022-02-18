Иммунолог рассказал, почему смертельно опасно игнорировать симптомы постковида

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Игнорирование постковидного синдрома может не только ухудшить качество жизни, но и привести к преждевременной смерти, рассказал Москве 24 врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог У многих, к сожалению, преждевременная смерть. Погибают от тромбозов, от ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов.

По словам Владимира Болибока, самые распространенные жалобы, с которыми обращаются пациенты при постковиде, – это снижение умственной и физической работоспособности. Кроме того, у переболевших коронавирусом могут наблюдаться проблемы с почками и серьезные неврологические расстройства, предупреждает эксперт.

"У некоторых, например, не восстанавливается обоняние и вкусовое восприятие. У кого-то снижается зрение, возникают пятна. Люди испытывают головокружение, боли позвоночника, боли в суставах. Но обычно это у тех, у кого уже были какие-то проблемы: остеохондрозы, артрозы, артриты. При COVID-19 все обостряется", – поясняет специалист.

У переболевших может быть расстройство стула, дисбактериоз, а у мужчин – снижаться фертильность, продолжает врач. "Ускоряется прогрессирование жировой дистрофии поджелудочной железы, достаточно часто происходят атаки панкреатита", – говорит Владимир Болибок.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Что-то пройдет само, что-то надо лечить, а что-то даже если лечить, то до конца не вылечишь. Люди не понимают, что с ними происходит, не обращаются за помощью. Они считают, что само пройдет. Да, у какой-то части само проходит. Люди обращаются, когда начинает развиваться потеря работоспособности или зрение садится, и говорят: "Доктор, сделайте что-нибудь, я работать не могу".

Чтобы не запустить ситуацию и вовремя избавиться от проблем со здоровьем или облегчить их, эксперт советует не затягивать и обратиться к врачу.

Ранее молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев сообщил, что COVID-19 может стать причиной ускоренного старения. При коронавирусе за десять дней болезни пациент испытывает нагрузку, обычно распределяющуюся на десять лет, считает эксперт.