Иммунолог рассказал, почему смертельно опасно игнорировать симптомы постковида

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Игнорирование постковидного синдрома может не только ухудшить качество жизни, но и привести к преждевременной смерти, рассказал Москве 24 врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По словам Владимира Болибока, самые распространенные жалобы, с которыми обращаются пациенты при постковиде, – это снижение умственной и физической работоспособности. Кроме того, у переболевших коронавирусом могут наблюдаться проблемы с почками и серьезные неврологические расстройства, предупреждает эксперт.
"У некоторых, например, не восстанавливается обоняние и вкусовое восприятие. У кого-то снижается зрение, возникают пятна. Люди испытывают головокружение, боли позвоночника, боли в суставах. Но обычно это у тех, у кого уже были какие-то проблемы: остеохондрозы, артрозы, артриты. При COVID-19 все обостряется", – поясняет специалист.
У переболевших может быть расстройство стула, дисбактериоз, а у мужчин – снижаться фертильность, продолжает врач. "Ускоряется прогрессирование жировой дистрофии поджелудочной железы, достаточно часто происходят атаки панкреатита", – говорит Владимир Болибок.
Чтобы не запустить ситуацию и вовремя избавиться от проблем со здоровьем или облегчить их, эксперт советует не затягивать и обратиться к врачу.
Ранее молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев сообщил, что COVID-19 может стать причиной ускоренного старения. При коронавирусе за десять дней болезни пациент испытывает нагрузку, обычно распределяющуюся на десять лет, считает эксперт.
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