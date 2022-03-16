Врач рассказал об отличиях симптомов между "Омикроном" и "Стелс-Омикроном"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при "Стелс-Омикроне" проявляются симптомы "Омикрона". Но, по его словам, они наблюдаются в усиленном варианте.
Врач уточнил, что при заражении новым вариантом у пациентов более выражены боли в верхних дыхательных путях и осиплость голоса. У детей также наблюдается сильное поражение связок. Тимаков отметил, что при "Стелс-Омикроне" возвращается симптом потери обоняния.
"Более выражена головная боль, вегетативные нарушения в виде ночной потливости, астения, головные боли и зачастую выявлены боли в животе и расстройства желудочно-кишечного тракта", – добавил врач в беседе с "Лентой.ру".
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что "Стелс-Омикрон" может начать распространяться еще быстрее, повышая риски стать преобладающим штаммом. При этом, по его словам, перенесенный "Омикрон" не обеспечит надежной защиты от "Стелс-Омикрона".
Москвичам рассказали о симптомах заражения "Стелс-Омикроном"
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