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Москва 24

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общество

15:57

Врач рассказал об отличиях симптомов между "Омикроном" и "Стелс-Омикроном"

медицинаобщество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при "Стелс-Омикроне" проявляются симптомы "Омикрона". Но, по его словам, они наблюдаются в усиленном варианте.

Врач уточнил, что при заражении новым вариантом у пациентов более выражены боли в верхних дыхательных путях и осиплость голоса. У детей также наблюдается сильное поражение связок. Тимаков отметил, что при "Стелс-Омикроне" возвращается симптом потери обоняния.

"Более выражена головная боль, вегетативные нарушения в виде ночной потливости, астения, головные боли и зачастую выявлены боли в животе и расстройства желудочно-кишечного тракта", – добавил врач в беседе с "Лентой.ру".

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что "Стелс-Омикрон" может начать распространяться еще быстрее, повышая риски стать преобладающим штаммом. При этом, по его словам, перенесенный "Омикрон" не обеспечит надежной защиты от "Стелс-Омикрона".

Москвичам рассказали о симптомах заражения "Стелс-Омикроном"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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