Синоптик призвал москвичей не ждать потепления в ближайшие дни

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшее время в столице не ожидается потепление. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я, к сожалению, на горизонте такой теплой весенней погоды – плюс 10–12 градусов – не вижу, ближайшую неделю точно. К сожалению, пока. по расчетам, моделям и развитию ситуации, в ближайшей перспективе у меня нет добрых прогнозов по поводу настоящего весеннего тепла", – объяснил специалист.

Тишковец подчеркнул, что через неделю температура в столице может вырасти до уровня климатической нормы по сезону. Однако речь идет о плюс 5–6 градусах.

По информации портала "Метеоновости", в понедельник, 28 марта, москвичей ожидает до 3 градусов тепла при снегопаде и повышенной облачности. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее Вильфанд рассказал, каким будет лето в России в 2022 году. По его словам, в июне и июле во многих регионах страны ожидается дефицит осадков и температура около или выше нормы. Он уточнил, что такая погода прогнозируется в северной половине европейской части России, на Урале, в Западной Сибири и в северной половине Красноярского края. При этом Вильфанд отметил, что прогноз носит ориентировочный характер.

