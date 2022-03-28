Синоптик рассказал о погоде в центре Европейской России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В регионах юга и севера европейской части России прогнозируется некомфортная холодная погода с малым количеством солнца и гололедицей, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, непогода не закончится в течение ближайшей недели. Вильфанд отметил, что преобладающая циклоническая циркуляция воздушных потоков принесет высокую облачность.
"Прежде всего это касается северной и центральной части региона. Воздушные потоки в основном северо-западные. Ожидаются осадки разной интенсивности. Солнца по расчетам не видно. Температура будет ниже нормы на 2–4 градуса", – заявил метеоролог.
Вильфанд уточнил, что 28 и 29 марта в Европейской России ожидаются осадки: дожди и снегопады, которые увеличат высоту снежного покрова. Температура в ночные и дневные часы будет составлять +3...+4 градуса Цельсия.
Такая же температура сохранится и днем среды, 30 марта, однако в ночные часы она снизится до -9 градусов. Кроме того, в регион придет еще один циклон. По словам Вильфанда, такая погода характерна для середины марта.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что апрельское тепло ожидается в Москве не раньше второй недели месяца. Он отметил, что старт климатической весны, который ожидался в Центральной России 27 марта, был сорван. При этом на предстоящей неделе ожидать улучшений метеоусловий не стоит.
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
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