Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Юлия Иванко/Москва24
В понедельник, 28 марта, москвичей ожидает облачная погода, снег и до 3 градусов тепла. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
"При облачной погоде ожидается снег, мокрый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от -1 до +1 градуса, к вечеру – повышение до +3 по области – от -1 до +4 градусов. Ветер юго-западного направления 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в начале новой рабочей недели в Москве сохранится холодная погода, с ночными температурами -5..-7 градусов, дневными – от -1 до +4, будет идти снег, возможны сильные порывы ветра, атмосферное давление будет низким.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что апрельское тепло ожидается в Москве не раньше второй недели месяца. Он отметил, что старт климатической весны, который ожидался в Центральной России 27 марта, был сорван. При этом на предстоящей неделе ожидать улучшений метеоусловий не стоит.
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