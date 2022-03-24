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общество

18:11

Россиянам рассказали, в каких сферах наблюдается самый высокий уровень конкуренции

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самый высокий уровень конкуренции наблюдается в сфере юриспруденции. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на обзор hh.ru по ситуации на рынке труда за 14–20 марта 2022 года.

В юриспруденции наблюдается индекс конкуренции 9,3 балла, в сфере начала карьеры – 8 балла, науки и образования – 6,8 балла, административного персонала – 6,6 балла, финансов – 5,7 балла. При этом самую низкую конкуренцию зафиксировали в сферах строительства и недвижимости (1,5 балла), медицины и фармацевтики (1,5 балла), рабочего персонала (1,2 балла), домашнего персонала (0,8 балла) и консультирования (0,3 балла).

"По-прежнему дефицит работников ощущается в сферах консультирования и домашнего персонала, а самое высокое значение hh.индекса – в юридической сфере. Среди регионов вновь наибольшим ростом уровня конкуренции отличились Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область", – говорится в сообщении.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что доходы россиян за 12 месяцев, потерявших работу после 1 марта, не учитываются при заключении социального контракта. По его словам, такой подход планируется применять также в комплексной оценке нуждаемости при назначении выплат семьям с детьми.

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