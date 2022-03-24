В России отменили почти все плановые проверки малого и среднего бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство внутренних дел РФ приняло решение отменить все плановые проверки малого и среднего бизнеса, за исключением тех, что касаются вопросов безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам оперативного совещания о его работе в условиях санкционного давления.

"Первый заместитель министра (генерал-полковник полиции Александр Горовой. – Прим. ред.) отметил важность реализации комплекса мер по минимизации административного давления на малый и средний бизнес", – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что все остальные виды проверок предпринимателей можно будет проводить только при согласовании с надзорными органами. Тем не менее в это время МВД будет всячески содействовать Федеральной антимонопольной службе в работе по мониторингу роста цен и оперативному реагированию на случаи недобросовестной ценовой политики.

Ранее также стало известно, что МВД временно прекратит привлекать к ответственности водителей за нарушения, связанные с использованием тахографов при осуществлении пассажирских перевозок в городах. Это обусловлено стремлением поддержать российские компании на фоне проблем с логистикой.

