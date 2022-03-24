МВД РФ не будет привлекать к ответственности за применение тахографов при перевозках

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Министерство внутренних дел РФ временно прекратит привлекать к ответственности водителей за использование тахографов при осуществлении пассажирских перевозок в городах. Об этом сообщает ТАСС.

"Будет приостановлена практика привлечения к ответственности за нарушения, связанные с использованием тахографов при осуществлении перевозки пассажиров внутри городов", – заявили в пресс-службе ведомства по итогам совещания по вопросам работы органов внутренних дел в условиях санкций с участием первого замглавы МВД Александра Горового.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с изменением транспортной логистики в России, которая требует со стороны МВД максимального содействия компаниям, занимающимся перевозкой сельхозпродукции, продовольствия и комплектующих.

Ранее ФНС сократила срок проверки деклараций россиян для получения налоговых вычетов до 15 дней. Нововведение касается социальных и имущественных вычетов.

До сих пор на проверки по социальным вычетам давалось три месяца, а еще месяц – на перечисление возврата. По имущественным вычетам с мая 2021 года на проверку отводился месяц и еще 15 дней – на зачисление средств.

