МВД РФ не будет привлекать к ответственности за применение тахографов при перевозках

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Министерство внутренних дел РФ временно прекратит привлекать к ответственности водителей за использование тахографов при осуществлении пассажирских перевозок в городах. Об этом сообщает ТАСС.
"Будет приостановлена практика привлечения к ответственности за нарушения, связанные с использованием тахографов при осуществлении перевозки пассажиров внутри городов", – заявили в пресс-службе ведомства по итогам совещания по вопросам работы органов внутренних дел в условиях санкций с участием первого замглавы МВД Александра Горового.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с изменением транспортной логистики в России, которая требует со стороны МВД максимального содействия компаниям, занимающимся перевозкой сельхозпродукции, продовольствия и комплектующих.
Ранее ФНС сократила срок проверки деклараций россиян для получения налоговых вычетов до 15 дней. Нововведение касается социальных и имущественных вычетов.
До сих пор на проверки по социальным вычетам давалось три месяца, а еще месяц – на перечисление возврата. По имущественным вычетам с мая 2021 года на проверку отводился месяц и еще 15 дней – на зачисление средств.
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