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транспорт

09:24

ГИБДД Москвы приостановит услуги по регистрации ТС и выдаче прав 27 марта

транспорттехнологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В подразделениях ГИБДД Москвы приостановят предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

Попасть на прием не получится 27 марта в связи с проведением технических работ на информационных ресурсах МВД. При этом административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме.

Горожане, записанные на прием в указанный день, смогут обратиться за получением госуслуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в последующие рабочие дни.

В декабре прошлого года из-за технических неполадок региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание госуслуг, связанных с регистрацией транспортных средств, выдачей водительских прав, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

Сбой в работе ведомственных информационных ресурсов вызвала коммунальная авария в серверных помещениях. Компьютеры, где содержатся данные по линии работы Госавтоинспекции, были залиты водой.

ГИБДД Москвы приостановит услуги по регистрации ТС и выдаче прав 27 марта

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