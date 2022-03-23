В МВД сообщили о снижении числа случаев интернет-мошенничества в Москве

13:07
Фото: depositphotos/OleGunnar
После начала специальной военной операции на Украине в Москве сократилось число IT-мошенничеств. Об этом рассказал начальник столичной полиции Олег Баранов.
"[Зафиксировано] отсутствие регистрации по таким видам преступлений, можно сказать, на 95–97%. Как я уже говорил в прошлый раз, в основном где-то порядка 80–85% звонков осуществлялись с территории Украины", – приводит его слова ТАСС.
Баранов также подчеркнул, что с 24 по 28 февраля такого рода мошенничества не были зарегистрированы совсем.
Ранее сообщалось, что злоумышленники начали использовать новые мошеннические схемы из-за отключения ряда банков РФ от системы SWIFT. Например, предлагают купить валюту, "защитить" вклады или инвестиции, перевести сбережения на "безопасный" счет.
В России на фоне санкций Европы и США участились случаи мошенничества
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