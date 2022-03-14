Роструд перевел горячие линии на усиленный режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Горячие линии Роструда будут доступны в усиленном режиме. Об этом сообщается на сайте министерства труда и соцзащиты России.

"Горячие линии Роструда перешли на усиленный режим работы. Федеральная горячая линия – 8 (800) 707-88-41 – работает круглосуточно, семь дней в неделю. Если вы сотрудник и вам нужна консультация по вопросам трудового права, набирайте сразу добавочный 1", – пояснили в Минтруде.

В ведомстве сообщили, что региональные горячие линии теперь тоже будут доступны без выходных с 09:00 до 21:00 по местному времени.

По словам главы Минтруда и соцзащиты РФ Антона Котякова, система консультирования граждан организована на двух уровнях. Комментарии, разъяснения, ответы на основные вопросы можно получить на круглосуточной федеральной горячей линии. Второй уровень, как отметил министр, – это уже региональные инспекции.

"Если работник намерен подать жалобу и хотел бы проконсультироваться, как это сделать, можно обратиться напрямую на региональную горячую линию", – объяснил Котяков.

В министерстве уточнили, что в настоящее время инспекторы организовали профилактические визиты в компании, находящиеся в группе риска.

"Для профилактики нарушений прав работников региональные Госинспекции труда направляют работодателям предостережения о недопустимости нарушения требований трудового законодательства", – говорится в сообщении.

Ранее Минтруд опроверг распространение сообщений о задержках зарплат и пенсий. В ведомстве подчеркивали, что все соцобязательства РФ исполняются: пенсии и зарплаты выплачиваются в срок.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

