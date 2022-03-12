Горячую линию для помощи предпринимателям в условиях санкций запустили в Москве – Собянин

16:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве открыли горячую линию для предпринимателей по вопросам, связанным с функционированием бизнеса в условиях ограничений со стороны Запада. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Запустили в Москве горячую линию для предпринимателей. Операторы колл-центра готовы ответить на вопросы, связанные с работой бизнеса в условиях зарубежных санкций, расскажут о важных изменениях в законодательстве и принятых на федеральном и городском уровнях мерах поддержки", – написал столичный мэр.
Градоначальник уточнил, что также специалисты смогут поделиться собственными идеями о нужных инструментах поддержки. Предприниматели могут обратиться по номеру +7(499) 444-16-15 в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Также вся необходимая информация собрана на сайте столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Ранее Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний. В пресс-службе ведомства пояснили, что внеплановая горячая линия открывается из-за действий иностранных компаний, массово прекращающих в одностороннем порядке взаимодействие с потребителями на территории РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
Горячую линию для предпринимателей запустили в Москве
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