"Техноград" подготовил новый онлайн-курс об успешном трудоустройстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ подготовил новый онлайн-курс "Найди работу: психологические аспекты успешного трудоустройства". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Обучение бесплатное, для участия нужна регистрация. Первое занятие состоится 4 марта.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин пояснил, что при трудоустройстве многие граждане могут сомневаться в своих силах и чувствовать неуверенность.

"Новый онлайн-курс "Технограда" поможет избавиться от негативных установок. Слушатели освоят психологические приемы, которые сделают поиск работы эффективным", – отметил Фурсин.

Всего в рамках курса планируется провести восемь занятий. Все они будут проходить с 16:00 до 17:00.

4 марта занятие будет посвящено теме мотивации. А 9 марта тема занятия будет посвящена поиску любимой работы.



11 марта участникам расскажут, как работать с негативными установками и другими отвлекающими факторами при трудоустройстве.16 марта специалисты расскажут о синдроме самозванца и о том, как правильно с ним бороться.

18 марта слушатели узнают о социальном капитале и нетворкинге, а 23 марта – о том, как правильно составить резюме. 25 марта участникам расскажут о правилах поведения в новом коллективе. 30 марта участники курса смогут задать все интересующие их вопросы.

Ранее центр занятости "Моя карьера" подготовил для москвичей видеоуроки по поиску работы и саморазвитию. Они касаются вопросов мотивации при построении карьеры, смены профессии и постановки приоритетов. Занятия опубликованы на сайте учреждения и адаптированы для людей с нарушениями слуха.