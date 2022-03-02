"Техноград" подготовил новый онлайн-курс об успешном трудоустройстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ подготовил новый онлайн-курс "Найди работу: психологические аспекты успешного трудоустройства". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Обучение бесплатное, для участия нужна регистрация. Первое занятие состоится 4 марта.
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин пояснил, что при трудоустройстве многие граждане могут сомневаться в своих силах и чувствовать неуверенность.
"Новый онлайн-курс "Технограда" поможет избавиться от негативных установок. Слушатели освоят психологические приемы, которые сделают поиск работы эффективным", – отметил Фурсин.
Всего в рамках курса планируется провести восемь занятий. Все они будут проходить с 16:00 до 17:00.
4 марта занятие будет посвящено теме мотивации. А 9 марта тема занятия будет посвящена поиску любимой работы.
11 марта участникам расскажут, как работать с негативными установками и другими отвлекающими факторами при трудоустройстве.16 марта специалисты расскажут о синдроме самозванца и о том, как правильно с ним бороться.
18 марта слушатели узнают о социальном капитале и нетворкинге, а 23 марта – о том, как правильно составить резюме. 25 марта участникам расскажут о правилах поведения в новом коллективе. 30 марта участники курса смогут задать все интересующие их вопросы.
Ранее центр занятости "Моя карьера" подготовил для москвичей видеоуроки по поиску работы и саморазвитию. Они касаются вопросов мотивации при построении карьеры, смены профессии и постановки приоритетов. Занятия опубликованы на сайте учреждения и адаптированы для людей с нарушениями слуха.
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