Собянин рассказал о помощи центра "Моя работа" для самозанятых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 10% от всех трудоустроенных при поддержке центра занятости населения "Моя работа" смогли стать самозанятыми или открыть собственный бизнес, сообщил Сергей Собянин.

"Ровно год назад мы открыли на Шаболовке флагманский центр занятости населения "Моя работа", который занимается поддержкой самозанятых и начинающих предпринимателей", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Собянина, в центре действует специальная экосистема "Самозанятость в руки", с помощью которой любой желающий может научиться основам ведения бизнеса, использованию онлайн-площадок, а также получить помощь в регистрации в качестве самозанятого и прохождении собеседований.

"За год работы центра почти 10% от общего числа трудоустроенных людей стали самозанятыми или открыли свое дело", – заключил Собянин.

Ранее центр занятости "Моя карьера" подготовил для москвичей видеоуроки по поиску работы и саморазвитию. Они касаются вопросов мотивации при построении карьеры, смены профессии и постановки приоритетов. Занятия опубликованы на сайте учреждения и адаптированы для людей с нарушениями слуха.