Центр "Моя карьера" проведет день открытых дверей для москвичек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В преддверии Международного женского дня столичный центр занятости "Моя карьера" проведет день открытых дверей для женщин. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Здесь можно будет проработать свои внутренние персональные установки и встретиться с заинтересованными работодателями. Мы поможем участницам обрести уверенность в себе и успешно трудоустроиться", – объяснила директор центра "Моя карьера" Ирина Швец.

1 марта в 10:00 глава центра поддержки материнства "Душа мамы" Екатерина Фрышкина проведет встречу, в ходе которой расскажет женщинам, как они могут реализовать себя через консультирование и помощь другим мамам. В полдень мастер-классы проведут выпускницы программ центра "Моя карьера", которые покажут, как создавать аксессуары для волос, игрушки из ваты и букеты из сухофруктов.

А с 13:00 до 16:00 состоятся открытые отборы – посетительницы смогут направить свое резюме работодателям – партнерам центра. В течение дня в здании на улице Сергия Радонежского москвички также смогут пройти тестирование на профориентацию.

Перед посещением центра в день открытых дверей необходимо зарегистрироваться. Все посетительницы получат сувениры и подарки от бренда косметики, выступающего партнером "Моей карьеры".

Ранее центр занятости "Моя карьера" подготовил для москвичей видеоуроки по поиску работы и саморазвитию. Они касаются вопросов мотивации при построении карьеры, смены профессии и постановки приоритетов. Занятия опубликованы на сайте учреждения и адаптированы для людей с нарушениями слуха.

