Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

12:37

HR-специалист дала советы по поиску подработки

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дополнительный источник дохода позволяет не только снизить психологическую напряженность из-за финансовой ситуации, но и получить новые профессиональные навыки. О том, как найти подработку, в беседе с "Газетой.ру" рассказала HR-директор сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

Первое, что советует сделать Санина, – определиться со сферой подработки: будет ли это специализация, аналогичная основной работе, или совсем новый род деятельности. Например, дополнительный источник заработка можно найти и на текущем месте – следует только поинтересоваться у работодателя. Важно понять, не будет ли дополнительная работа вредить основной занятости.

"Если вы собираетесь погрузиться в незнакомую отрасль, приготовьтесь к тому, что процесс адаптации может отнять время и силы. <...> У вас должно оставаться достаточно свободного времени на сон и восстановление сил. Подработка не должна навредить вашей основной работе", – объяснила специалист.

Даже если человек не ищет подработку или новую работу, резюме необходимо обновлять минимум раз в год, отмечает Санина. Можно перечислить умения и обязанности на прошлом месте, однако гораздо эффективнее будет описать достижения, даже если речь идет о совсем незначительных.

При отклике на вакансии не следует избегать написания сопроводительных писем. В них можно перечислить свои сильные стороны и трудовые успехи. А если кандидату откажут, то работодатель может запомнить его письмо и предложить свободную вакансию в следующий раз.

Последнее, чего коснулась специалист, – расширение круга поиска подработки. Это можно делать не только с помощью специальных сайтов, но и через тематические группы и каналы, а также знакомых. Еще один вариант – написание писем людям, которые могут оказать влияние на трудоустройство в определенной компании.

Ранее эксперты назвали профессии, которые будут востребованы в России в ближайшее время. Так, ожидается, что в следующие два-три года сохранится высокий спрос на специалистов в сфере IТ. Молодежи также следует обратить внимание на медицину, фармакологию и фитнес-индустрию, а взрослым – на сферу образования и воспитания.

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