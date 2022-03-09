HR-специалист дала советы по поиску подработки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Дополнительный источник дохода позволяет не только снизить психологическую напряженность из-за финансовой ситуации, но и получить новые профессиональные навыки. О том, как найти подработку, в беседе с "Газетой.ру" рассказала HR-директор сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
Первое, что советует сделать Санина, – определиться со сферой подработки: будет ли это специализация, аналогичная основной работе, или совсем новый род деятельности. Например, дополнительный источник заработка можно найти и на текущем месте – следует только поинтересоваться у работодателя. Важно понять, не будет ли дополнительная работа вредить основной занятости.
"Если вы собираетесь погрузиться в незнакомую отрасль, приготовьтесь к тому, что процесс адаптации может отнять время и силы. <...> У вас должно оставаться достаточно свободного времени на сон и восстановление сил. Подработка не должна навредить вашей основной работе", – объяснила специалист.
Даже если человек не ищет подработку или новую работу, резюме необходимо обновлять минимум раз в год, отмечает Санина. Можно перечислить умения и обязанности на прошлом месте, однако гораздо эффективнее будет описать достижения, даже если речь идет о совсем незначительных.
При отклике на вакансии не следует избегать написания сопроводительных писем. В них можно перечислить свои сильные стороны и трудовые успехи. А если кандидату откажут, то работодатель может запомнить его письмо и предложить свободную вакансию в следующий раз.
Последнее, чего коснулась специалист, – расширение круга поиска подработки. Это можно делать не только с помощью специальных сайтов, но и через тематические группы и каналы, а также знакомых. Еще один вариант – написание писем людям, которые могут оказать влияние на трудоустройство в определенной компании.
Ранее эксперты назвали профессии, которые будут востребованы в России в ближайшее время. Так, ожидается, что в следующие два-три года сохранится высокий спрос на специалистов в сфере IТ. Молодежи также следует обратить внимание на медицину, фармакологию и фитнес-индустрию, а взрослым – на сферу образования и воспитания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: