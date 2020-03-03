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Общество

14:41

Шойгу рассказал о женщинах в российской армии

общество власть

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В российских вооруженных силах насчитывается свыше 41 тысячи военнослужащих-женщин, сообщает RT со ссылкой на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Из них около 4 тысячи – офицеры, в том числе 44 полковника. Министр уточнил, что "на данный момент в военных учебных заведениях обучается почти 1150 курсанток".

В Международный женский день, 8 марта, для женщин сделают бесплатным проезд в общественном транспорте Москвы и Московской области.

Бесплатным в том числе будет проезд в электричках, за исключением поездов "Аэроэкспресса" до аэропортов.

В Москве с 7 по 9 марта пройдет фестиваль "Вам, Любимые". Он состоится на 14 площадках города. Гостей праздника ждут свыше 400 мастер-классов по флористике, созданию необычных подарков и приготовлению десертов.

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