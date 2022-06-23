Повышенные пособия по уходу за детьми для женщин-военных начнут выплачиваться с августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Женщины-военнослужащие начнут получать первые выплаты повышенных пособий по уходу за детьми с августа 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство РФ.

"Учитывая, что ежемесячное пособие выплачивается с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие (согласно приказу Минтруда России от 29.09.2020 № 668н), то женщины-военнослужащие повышенное пособие за июль 2022 года получат в августе 2022 года", – отметили в кабмине.

Уточняется, что в настоящее время проект документа находится в доработке.

Ранее Владимир Путин заявил, что поддержка военнослужащих-женщин должна быть увеличена вдвое, до уровня чуть больше 31 тысячи рублей.

Глава государства поручил правительству с 1 июля реализовать это предложение и держать его на контроле.

