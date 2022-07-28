Командующий заявил о господстве Черноморского флота в Азовском море

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Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов поздравил военнослужащих и ветеранов с предстоящим Днем ВМФ, отметив, что в ходе специальной военной операции Россия установила полный контроль над Азовским морем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря", – заявил Осипов.

Он отметил, что корабли и авиация Черноморского флота высокоточными ударами уничтожают важные объекты противника, поддерживая наступление российских сухопутных сил.

По словам Осипова, флот эффективно выполняет все поставленные боевые задачи, продолжая дело победителей Великой Отечественной войны по уничтожению нацизма.

Ранее Военно-морской флот РФ получил первый носитель "Посейдонов", подводную лодку специального назначения "Белгород". Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов заявил, что подлодка открывает для России новые возможности в проведении различных исследований.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

