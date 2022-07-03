Британия ищет предлог для ввода своего флота в Черное море – Лавров

Фото: AP Photo/Ana Brigida
Заявления британского руководства говорят о том, что Лондон ищет поводы для ввода своего флота в Черное море с целью руководства вывозом украинского зерна. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Они (британцы. – Прим. ред.) явно пытаются создать условия, найти предлоги для того, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал тут чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы украинцами", – сказал он.
Глава российской дипломатии также отметил, что Запад использует тему продовольственного кризиса в том числе с пропагандистскими целями: чтобы обелить Киев и дискредитировать Москву.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, Украине никто не мешает разминировать установленные ей же взрывные устройства в портах, чтобы начать выводить оттуда суда.
Кроме того, президент РФ напомнил, что есть и альтернативные маршруты вывоза зерна, в частности, через Румынию, Польшу, Белоруссию, по Дунаю и через порты Азовского моря.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт оценил, может ли продовольственный кризис затронуть Россию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: