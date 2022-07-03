Британия ищет предлог для ввода своего флота в Черное море – Лавров

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Заявления британского руководства говорят о том, что Лондон ищет поводы для ввода своего флота в Черное море с целью руководства вывозом украинского зерна. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Они (британцы. – Прим. ред.) явно пытаются создать условия, найти предлоги для того, чтобы королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал тут чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы украинцами", – сказал он.

Глава российской дипломатии также отметил, что Запад использует тему продовольственного кризиса в том числе с пропагандистскими целями: чтобы обелить Киев и дискредитировать Москву.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, Украине никто не мешает разминировать установленные ей же взрывные устройства в портах, чтобы начать выводить оттуда суда.

Кроме того, президент РФ напомнил, что есть и альтернативные маршруты вывоза зерна, в частности, через Румынию, Польшу, Белоруссию, по Дунаю и через порты Азовского моря.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

