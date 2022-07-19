Путин посетит Главный военно-морской парад в Петербурге 31 июля

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин 31 июля собирается посетить Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В прошлом году Путин в День ВМФ также принял Главный военно-морской парад. Проходил он в акватории реки Невы. В параде приняли участие порядка 4 тысяч моряков, 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а вместе с ними 48 самолетов и вертолетов морской авиации.

Ранее стало известно, что Путина пригласили на саммит G20, который состоится с 15 по 16 ноября на Бали. Об этом сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.

Песков, комментируя приглашение, рассказал, что Путин поедет на саммит G20 сам или кого-то делегирует. Он отметил, что участие России может быть в любом формате.

