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13:30

Политика

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Калашников" в Удмуртии

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Калашников" в Удмуртии

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа в городе Ижевск. Он проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Калашников" в Удмуртии.

Министру показали новые модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы. По словам Шойгу, в 2023 году объемы заказа вырастут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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