Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Калашников" в Удмуртии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа в городе Ижевск. Он проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Калашников" в Удмуртии.

Министру показали новые модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы. По словам Шойгу, в 2023 году объемы заказа вырастут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.