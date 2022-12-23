В проекте бюджета США на 2023 год предусмотрена помощь Киеву почти на 45 млрд долларов

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Сенат конгресса США одобрил проект бюджета страны на 2023 финансовый год объемом около 1,7 триллиона долларов. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Документ предусматривает выделение почти 45 миллиардов долларов на экстренную поддержку Украины и союзников Вашингтона по НАТО. Часть средств пойдет на подготовку ВСУ и пополнение запаса вооружений.

Согласно проекту бюджета, свыше 300 миллионов долларов выделяется на "противодействие влиянию РФ", в том числе на "поддержку "энергетической независимости" и экономической стабильности стран, которые "находятся под давлением" России.

Документ еще должна рассмотреть палата представителей конгресса США. Если он будет утвержден, то поступит на подпись американскому лидеру Джо Байдену.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены ежемесячно обучать до 500 украинских военных. По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, подготовка будет проходить в Европе на военных объектах США, ее реализация начнется в январе 2023 года.



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