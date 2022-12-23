Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов извлекает сверхприбыли от конфликта на Украине, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александ Дарчиев.

"<...> а политический класс, при всей ожесточенности внутривидовой борьбы, солидарен в том, что "война до последнего украинца" – выгодная инвестиция в безопасность Америки", – сказал он в интервью ТАСС.

По словам дипломата, рассчитывать на проблески здравого смысла американской элиты не приходится. По его мнению, в Вашингтоне никто не задумывается об опасности "завязнуть в конфликте", в который Штаты втягиваются по сценарию недавнего "афганского фиаско".

Ранее бывший американский военный Л. Тодд Вуд заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда участвуют в крупной финансовой махинации по присвоению денег, которые выделяются США на помощь Украине.

Вуд считает, что киевским властям невыгодно мирное урегулирование кризиса, чтобы не терять такой способ заработка в кооперации с американскими оборонными предприятиями.

Страны Запада во главе с США увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США намерены направить больше военных на Украину для усиления контроля за оружием – СМИ

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