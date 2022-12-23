В РСТ рассказали, что около 900 туристов остаются в Египте из-за отмены рейсов iFly

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Около 900 клиентов Tez Tour остаются в Египте из-за отмены рейсов авиакомпанией iFly. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

"По информации на вчерашний день, вернулись уже почти 6 тысяч человек, еще 900 ожидают возвращения в ближайшие дни", – говорится в сообщении.

Ранее iFly вновь отменила рейсы в Египет из Москвы и Уфы, которые были запланированы на 23 и 24 декабря соответственно.

При этом авиакомпания заявила, что согласовала необходимые документы с Федеральным агентством воздушного транспорта (ФАВТ) и властями Иордании. При успешном решении ситуации iFly намерена возобновить полеты 24 декабря.

До этого iFly вынужденно отменяла вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 20 и 21 декабря. Авиакомпания не может выполнять рейсы из-за запрета на использование воздушного пространства ряда стран: Саудовской Аравии, Иордании, Турции и Эритреи.



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