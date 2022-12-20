Экс-советник главы Пентагона заявил, что конфликт на Украине оборачивается против США

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Конфликт на Украине оборачивается против США, вызванные им процессы разрушают гегемонию Вашингтона на международной арене, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Гегемония рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной только ускорит этот процесс", – сказал полковник.

По словам Макгрегора, вызванный украинским конфликтом экономический кризис ставит под угрозу мировое лидерство Соединенных Штатов, поскольку теперь они практически разорены. Кроме того, беспокойство вызывает и стремление западных элит втянуть США в прямое противостояние с РФ.

"Одно дело вовлекать нас в "войны по осознанному выбору", в вялотекущие конфликты против врагов, у которых не было средств дать отпор. Я говорю об Ираке и Афганистане", – добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что политика США может привести к столкновению Москвы и Вашингтона. Она отметила, что Америка поддерживает финансами и оружием "неонацистский режим в Киеве". Такую позицию она назвала недальновидной.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!