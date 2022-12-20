Укрепление партнерства РФ и Белоруссии вызывает раздражение у США – посольство

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Укрепление сотрудничества России и Белоруссии вызывает раздражение у Соединенных Штатов, которые пытаются изолировать обе страны на международной арене, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Дипломаты прокомментировали высказывание пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, который заявил на брифинге, что к словам Владимира Путина о том, что Россия не заинтересована "поглощать" Белоруссию, нужно относиться с иронией.

"Аргументацию американец свел к излюбленной теме о российском "вторжении" на Украину. Подобные заявления официального представителя администрации [США] являются откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства", – приводит цитату из заявления посольства ТАСС.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что в условиях, когда на Москву и Минск оказывается беспрецедентное давление со стороны Запада, дополнительное углубление взаимодействия между странами должно быть единственной реакцией.

19 декабря в Минске прошла встреча президентов России и Белоруссии. По ее итогам Владимир Путин заявил журналистам, что слухи о планах "поглощения" Белоруссии являются чушью и попытками недоброжелателей затормозить процесс интеграции Москвы и Минска.



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