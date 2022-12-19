В Белом доме заявили, что США тревожит роль Белоруссии в спецоперации на Украине

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Соединенные Штаты тревожит роль Белоруссии в российской специальной военной операции на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

Так она прокомментировала визит Владимира Путина в Минск. Представитель американской администрации добавила, что Вашингтон продолжит оставаться в тесном контакте с Киевом.

"Мы продолжаем пристально следить за расстановкой сил РФ, в том числе в Белоруссии. Мы делали это и продолжим делать", – приводит ее слова ТАСС.

19 декабря президент России прибыл с однодневным визитом в Минск, где провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.

Ранее Лукашенко заявил, что западные партнеры переживают из-за его частых встреч с Путиным. Белорусский лидер подчеркнул, что находится с российским коллегой в постоянном контакте.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Москва и Минск продолжат работать над обеспечением безопасности двух стран – Путин

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