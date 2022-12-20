Конгрессмен США заявил о способности НАТО победить РФ за три дня

Фото: AP/Rick Bowmer

НАТО сможет победить Россию за три дня. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на члена палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер.

У него в Twitter спросили, почему Альянс до сих пор не победил Россию в открытом противостоянии. Кинзингер же в ответ выразил надежду, что данный вопрос является шуткой.

"Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию", – написал американский конгрессмен.

При этом Кинзингер активно поддерживает Украину с начала проведения спецоперации.

По данным издания, опасения начала полномасштабного противостояния НАТО и России обострились после падения ракеты на территории Польши. Генсек Альянса Йенс Столтенберг также оценил вероятность прямого столкновения с Москвой. По его словам, в осуществлении этого сценария нет никаких сомнений.

"Я боюсь, что конфликт на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в крупную войну между НАТО и Россией", – сказал Столтенберг.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что политика США может привести к столкновению Москвы и Вашингтона. Она отметила, что Америка поддерживает финансами и оружием "неонацистский режим в Киеве". Такую позицию она назвала недальновидной.



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