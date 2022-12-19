Политика США ставит Москву и Вашингтон на грань прямого конфликта – Захарова

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика США может привести к российско-американскому столкновению, передает РИА Новости.

Дипломат отреагировала на слова пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о былых намерениях Вашингтона выстроить более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Вину за их разрушение он возложил на Россию.

"После громкого фиаско в Афганистане Америка все более втягивается в новый конфликт, не только поддерживая финансами и оружием неонацистский режим в Киеве, но и увеличивая свое военное присутствие на земле. Это опасная и недальновидная политика, которая ставит США и Россию на грань прямого столкновения", – заявила Мария Захарова.

Официальный представитель российского МИД добавила, что Москва призывает Вашингтон отказаться от раскручивания "спирали опасной эскалации". Вместе с тем она признала, что оснований для оптимизма в этом направлении пока нет.

Ранее в декабре сообщалось, что конгресс США может прекратить выделять средства на оказание военной помощи Украине. Это произойдет в том случае, если не начнутся переговоры по урегулированию конфликта.

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