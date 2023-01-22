Экс-советник главы Пентагона заявил, что США недооценили Россию

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Соединенные Штаты, снабжая Украину техникой НАТО, хотели обманом победить Владимира Путина, заявил экс-советник главы Пентагона полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

"Вашингтону так понравилась идея, что русские якобы некомпетентные и слабые, что они решили вмешаться (в конфликт на Украине. – Прим. ред.). И с тех пор продолжают наращивать свое присутствие", – сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Военный отметил, что Белому дому не удалось обмануть Москву и усилить ВСУ, поскольку рассуждения о том, что положение российских вооруженных сил якобы является плачевным, оказались далеки от действительности.

В конечном итоге, указал Макгрегор, украинские военных исчерпали свои возможности, а Украина в настоящее время находится на грани полного уничтожения. Полковник считает, что поставки западных вооружений вряд ли смогут изменить исход конфликта.

Ранее Макгрегор рассказал, что Москва помешала Вашингтону создать плацдарм для агрессии против России в Донбассе и на востоке Украины. Он подчеркнул, что руководство РФ, видя действия Запада, было вынуждено действовать превентивно и нейтрализовать угрозу для страны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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