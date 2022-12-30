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Украину ожидает поражение, и поддержка со стороны Запада не сможет спасти страну. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

"Мы больше не можем скрывать катастрофическое положение ВСУ на полях сражений", – заявил он.

По словам Макгрегора, попытки США и европейских союзников оказать помощь Киеву обречены на провал. Он заявляет, что передаваемая на Украину военная техника по большей части не адаптирована под новые условия конфликта.

Макгрегор считает, что Киев ждет печальный исход. От Украины почти ничего не останется, резюмирует полковник.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о больших потерях ВСУ. По его словам, направлениями "главного удара" России являются восточные районы Артемовска, а также районы чуть южнее Соледара и сам Соледар.

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