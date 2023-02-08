Американский полковник заявил, что в Вашингтоне не хотят признавать конец киевского режима

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Киевский режим находится в отчаянии и ему настал конец, но в США не готовы это признавать. С таким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

Макгрегор заявляет, что Киев отчаялся настолько, что в ВСУ вербуют даже подростков.

"Есть фотографии украинских солдат, которым навскидку 15–16 лет. Нет сомнений в том, что это происходит", – сказал он.

По мнению полковника, население Украины сейчас в большей степени составляют мужчины, так как остальные покинули страну. При этом Макгрегор считает, что многие из них не могут идти на фронт в силу возраста. По его мнению, это свидетельствует о крахе режима.

Полковник считает, что американские политики замалчивают тему падения украинского режима и не признают ее. При этом, подчеркивает Макгрегор, США стоят "на пороге потенциального конфликта с Россией", чего, по его мнению, американцы хотели избежать многие годы.

До этого Макгрегор заявил, что Украина находится под угрозой исчезновения. По его словам, в стране сейчас серьезные демографические проблемы, к тому же, Киев терпит поражение в конфликте с Россией.

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