Глава разведки ФРГ назвал условие для переговоров по Украине

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Руководитель Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль считает, что Москва попытается добиться преимущества на поле боя, чтобы ставить Киеву свои условия урегулирования конфликта. Об этом сообщает Der Spiegel.

"Сейчас его (Владимира Путина. – Прим. ред.) цель – найти решение на поле боя и реализовать как можно больше преимуществ, чтобы в какой-то момент диктовать мир на своих условиях", – уверен Каль.

Кроме того, он утверждает, что ход конфликта не оправдал ожидания ни одной из сторон, в том числе и Запада.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина сама заблокировала переговоры с РФ, на которых настаивала в первые недели после начала СВО. По ее словам, это было сделано по указке США.



Песков заявил, что Минские соглашения были ширмой Запада для силового сценария в Донбассе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!