Глава МИД КНР призвал прекратить "подливать масло в огонь" конфликта на Украине

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Глава МИД КНР Цинь Ган призвал перестать "подливать масло в огонь" украинского конфликта и прекратить риторику в духе "сегодня Украина, завтра Тайвань". Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что Пекин продолжает продвижение мирного урегулирования конфликта и готов содействовать проведению переговоров. По словам главы МИД КНР, Китай продолжит работать совместно с международным сообществом для достижения общей безопасности.

Цинь Ган подчеркнул, что Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции в вопросе кризиса на Украине.

"Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, перестать сваливать вину и ответственность на Китай", – резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что Китай предложит свой план по миру на Украине, в котором есть положения о перемирии и прекращении поставок оружия на Украину. При этом план Пекина не подразумевает призыв к России отвести войска с территории проведения спецоперации.

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