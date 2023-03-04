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00:51

Политика

США хотели бы, чтобы Китай оказал военную поддержку Украине – Белый дом

Фото: depositphotos/JaneUK

Соединенные Штаты хотели бы, чтобы Китай помог Украине в военном плане. Об этом в интервью CNN заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

Также Кирби в очередной раз предостерег Китай от оказания какой-либо военной помощи России в конфликте на Украине. Он добавил, что, согласно американским данным, власти КНР еще не приняли такого решения.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз введет санкции против Китая, если получит подтверждение того, что Пекин поставляет вооружение России. Представитель ЕС также заявил, что передача Китаем оружия Москве станет абсолютной "красной чертой".

До этого в МИД Китая призвали Вашингтон прекратить продажу вооружений Тайваню. По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, Пекин будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты безопасности своего государства.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

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