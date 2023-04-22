07:56Политика
В Сети появилось видео с пехотой ВСУ, бегущей от российского танка
"Наши танкисты влетели прямо на вражеские позиции", – указано в комментарии к видео.
На ролике можно наблюдать, как танк ВС РФ, перемещаясь по полю, заставляет украинских военных бросать позиции и убегать.
Ранее стало известно, что российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ на александро-калининском направлении. Украинские военные потеряли до 600 боеприпасов к реактивным системам залпового огня.
До этого сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут". Кроме того, российские бойцы ликвидировали три командно-наблюдательных пункта украинских сил в ДНР.
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