Штурмовики ЧВК "Вагнер" продавили оборону ВСУ в четырех районах Артемовска – СМИ

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Штурмовые отряды частной военной компании "Вагнер" продавили оборону ВСУ в четырех районах Артемовска. Об этом со ссылкой на украинских аналитиков сообщает телеграм-канал "Военкоры русской весны".

"В Бахмуте (украинское название Артемовска. – прим.ред.) значительный прорыв: ЧВК «Вагнера» продавила оборону ВСУ в 4 районах", – указано в сообщении.

Военкоры отметили, что штурмовые отряды продвинулись от улицы Корсунского до переулка Геологов. Кроме того, бойцам ЧВК удалось захватить Салтовский мясокомбинат и продолжить наступление по улице Чайковского.

Сообщается также о продвижении штурмовых отрядов на севере города и боях на улице Крайняя.

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды освободили еще два квартала Артемовска. Об этом заявили в Минобороны РФ.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о бунтах ВСУ в Часовом Яре и Константиновке. Эти населенные пункты находятся неподалеку от Артемовска.