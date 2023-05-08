Рогов предупредил о планах Украины захватить ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Украинские боевики попытаются захватить Запорожскую атомную электростанцию в ходе контрнаступления. Об этом заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС", – приводит его слова РИА Новости.

Рогов считает, что украинской стороне это необходимо для создания плацдарма на левом берегу реки, и эти планы даже не скрываются. Он также подчеркнул, что стратегия предстоящего наступления Украины в Запорожской области разрабатывалась в том числе кураторами из разных силовых ведомств США и Великобритании.

Ранее Рогов заявил, что единственную угрозу для ЗАЭС представляет режим украинского лидера Владимира Зеленского. Он призвал руководителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прекратить "ритуальные танцы" и признать, что единственная опасность исходит от украинских боевиков, которые занимаются ядерным терроризмом.

Гросси до этого назвал общую ситуацию в районе Запорожской атомной электростанции "все более непредсказуемой и потенциально опасной".



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