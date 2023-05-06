Запорожская АЭС работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников не проводится – Рогов

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Запорожская АЭС работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников не проводится. Об этом заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Атомная станция работает в штатном режиме. Речи об эвакуации персонала в данный момент не идет", – приводит его слова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что на станции остаются представители миссии МАГАТЭ, и формат их работы не меняется.

При этом Рогов сообщил, что украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику, а также многотысячную группировку войск.

Ранее вице-премьер Запорожской области по экономике Андрей Козенко сообщил, что около 70 тысяч жителей планируют эвакуировать из населенных пунктов региона. Решение было принято из-за усилившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Под эвакуацию попал также и город Энергодар, рядом с которым расположена ЗАЭС.

Новости часа: работа Запорожской АЭС идет в штатном режиме