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Единственным способом одержать победу в условиях нападения на более сильного противника является эффект неожиданности. Именно его отсутствие и станет причиной провала контрнаступления ВСУ, пишет издание Asia Times.

Кроме того, варианты нападения для украинских войск представляются крайне ограниченными, учитывая географию и расположение противоборствующих сил в зоне боевых действий.

В статье разбираются два возможных направления атаки ВСУ: наступление на восток или на юг из Запорожской области. Однако в обоих случаях украинских солдат будет ждать встреча с готовыми к обороне и превосходящими по потенциалу российскими бойцами, отмечает автор материала.

В связи с этим анонсированное Киевом украинское контрнаступление является бессмысленным из-за отсутствия эффекта неожиданности, заключается в статье.

Ранее СМИ сообщали о том, что власти Киева опасаются потерять поддержку западных союзников, если ВСУ не достигнут ощутимых успехов во время предполагаемого контрнаступления.

До этого в Минобороны РФ рассказали о том, что подразделения украинских войск провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения на тактическом соледарском направлении. Вооруженные силы РФ отразили все попытки атаки противника.

Минобороны РФ заявило о наступлении ВСУ на соледарском направлении