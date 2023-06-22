Приграничные поселки Курской области обстреляли со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Армия Украины обстреляла приграничные поселки Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В деревне Елизаветовке зафиксировали 3 прилета. В результате повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия "Победа". Поселок частично обесточен, бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только это будет возможно", – написал он.

Кроме того, губернатор заявил о повреждении автомобиля в поселке Теткино. Старовойт добавил, что в результате обстрелов никто не пострадал.

Ранее в Курской области запретили массовые публичные мероприятия. Отмечается, что исключение распространяется на мероприятия, посвященные государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам, которые организовывают органы публичной власти.

На данный момент в Курской области действует средний уровень реагирования.

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