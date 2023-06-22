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Массовые публичные мероприятия запретили в Курской области, следует из сообщения на сайте правительства региона.

Документ подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Исключение распространяется на мероприятия, посвященные государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам, которые организовывают органы публичной власти.

В Курской области действует средний уровень реагирования.

Ранее в регионе ввели запрет на использование беспилотников. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, подобное ограничение будет действовать до снятия уровня реагирования. Он попросил местное население сохранять бдительность и сообщать о подозрительных людях, вещах или БПЛА экстренным службам.