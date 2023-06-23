Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Днем в воинской части Севастополя прошли тренировочные стрельбы военных, написал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"На Северной стороне в районе кинотеатра "Моряк" в воинской части с 12:00 до 13:00 будут проходить тренировочные стрельбы военных", – говорится в сообщении.

Развожаев подчеркнул, что в городе сейчас спокойная обстановка.

Ранее в Севастополе прошли противодиверсионные учения с практической стрельбой, из-за чего жители могли слышать громкие звуки. Тренировки состоялись в районе Камышовой бухты.

До этого учения состоялись в районе Стрелецкой бухты в одной из воинских частей. На фоне звуков стрельбы из-за тренировок Развожаев рекомендовал доверять лишь официальным источникам информации.

Разведывательный корабль "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе