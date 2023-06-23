15:27Происшествия
Дрон упал на трактор местного жителя в Курской области
Фото: 123RF/alexandryuchynskyi
Беспилотный летательный аппарат упал на трактор местного жителя в Рыльском районе Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, в результате никто не пострадал. При этом незначительные повреждения получил трактор.
Обстоятельства инцидента и принадлежность беспилотника уточняются. Рыльский район находится н границк с Сумской областью Украины.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО ночью сбили несколько беспилотников над Курском. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор.
До этого в Курской области запретили проводить массовые публичные мероприятия. Сейчас в регионе действует средний уровень реагирования.
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