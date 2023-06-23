Дрон упал на трактор местного жителя в Курской области

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Беспилотный летательный аппарат упал на трактор местного жителя в Рыльском районе Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, в результате никто не пострадал. При этом незначительные повреждения получил трактор.

Обстоятельства инцидента и принадлежность беспилотника уточняются. Рыльский район находится н границк с Сумской областью Украины.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО ночью сбили несколько беспилотников над Курском. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор.

До этого в Курской области запретили проводить массовые публичные мероприятия. Сейчас в регионе действует средний уровень реагирования.

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