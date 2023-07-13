Украинский FPV-дрон нейтрализовали в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

В Курской области пограничники с помощью средств радиоэлектронной борьбы нейтрализовали украинский FPV-дрон. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Наши пограничники в Суджанском районе приземлили вражеский FPV-дрон средствами РЭБ. <...> Благодарю бойцов за службу!" – написал он.

Чиновник отметил, что при ударе о землю беспилотник взорвался. Тем не менее никто не пострадал, разрушений также не последовало.

Ранее стало известно, что на Украине началось строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Разговоры о нем шли несколько лет. В Киеве заявили, что сейчас все силы задействованы для обновления ВПК страны.

