17:05Происшествия
Украинский FPV-дрон нейтрализовали в Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
В Курской области пограничники с помощью средств радиоэлектронной борьбы нейтрализовали украинский FPV-дрон. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Наши пограничники в Суджанском районе приземлили вражеский FPV-дрон средствами РЭБ. <...> Благодарю бойцов за службу!" – написал он.
Чиновник отметил, что при ударе о землю беспилотник взорвался. Тем не менее никто не пострадал, разрушений также не последовало.
Ранее стало известно, что на Украине началось строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Разговоры о нем шли несколько лет. В Киеве заявили, что сейчас все силы задействованы для обновления ВПК страны.
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