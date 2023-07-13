Тайник со взрывчаткой обнаружен в Запорожской области – УФСБ

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Запорожской области"

Сотрудники УФСБ по Запорожской области обнаружили тайник со взрывчаткой и компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств в частном доме в селе Ровном Мелитопольского района, сообщает ТАСС.

В частности, в тайнике находились ручные гранаты, сигнальные и имитационные средства, взрывчатка и электродетонаторы к ней.

Там же обнаружили оптические приборы для стрелкового оружия, германский ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3, емкость с ртутью, два ртутных взрывателя и другие компоненты, предназначенные для изготовления СВУ.

Спецслужбы изъяли содержимое тайника и направили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что на Украине начали возводить завод по выпуску турецких беспилотников Bayraktar. По словам украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, все силы сейчас задействованы для обновления украинского военно-промышленного комплекса.

Речь идет в первую очередь о выпуске боеприпасов, уточнил министр. В этой связи "темпы увеличения производства боеприпасов далеки от наших потребностей", заключил он.

До этого генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар рассказал, что организация планирует начать производство боевых дронов Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Он отмечал, что строительные мероприятия на местном дочернем предприятии Baykar проходят в соответствии с графиком. Открыть его планируется в 2025 году, уточнил он.

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