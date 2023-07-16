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20:01

Политика

СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова

Фото: телеграм-канал Readovka

В пригороде Харькова произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По информации издания, в небе над местом происшествия заметен столб густого дыма. В некоторых районах города наблюдаются проблемы с электроснабжением.

До этого серия взрывов раздалась в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. В Кировоградской, Николаевской и Одесской областях страны звучала тревога об опасности с воздуха.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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