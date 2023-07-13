Взрывы прозвучали в Киеве и Хмельницком – СМИ

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Несколько взрывов прогремело в Хмельницком и Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Хмельницкая областная военная администрация также сообщает о звуках взрывов в области.

На момент публикации воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, кроме Одесской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате обстрела нескольких сел Белгородской области со стороны ВСУ. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в момент обстрела пострадавший находился на улице.

До этого под обстрел со стороны Украины попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Глава региона Роман Старовойт заявил, что собственникам поврежденных строений из-за обстрела ВСУ будет оказана необходимая помощь.