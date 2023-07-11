СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

По информации СМИ, в городе, предположительно, работают средства противовоздушной обороны. Подробности произошедшего не приводятся.

В данный момент, согласно данным официального ресурса оповещения граждан, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Куршановичи в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, пострадавших среди мирного населения в результате атаки не выявили.

До этого под обстрел украинских боевиков попал поселок Теткино в Курской области, в общей сложности произошло восемь прилетов. Пострадавших в результате случившегося также не выявили.